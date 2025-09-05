Саммит ШОС — 2025
Японские яблочные панкейки! Готовятся 6 минут, съедают за минуту!

Эти панкейки — невероятно воздушные, нежные и легкие, словно облако! В отличие от традиционных американских панкейков, японские готовятся без разрыхлителя, а их потрясающая пышность достигается за счет тщательного взбивания белков. Яблочная тертка добавляет сочную фруктовую нотку и делает текстуру еще более интересной.

Для приготовления 2 порций вам понадобится: 1 крупное яблоко, 2 яйца, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 1,5 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. молока, ½ ч. л. ванильного сахара и щепотка соли. Яблоко очистите от кожуры и натрите на мелкой терке, слегка отожмите лишний сок.

Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и ванильным сахаром до светлой пышной массы. Добавьте тертое яблоко, молоко и растительное масло, аккуратно перемешайте. Всыпьте муку и щепотку соли, перемешайте до однородности.

Белки взбейте в крутую устойчивую пену. Аккуратно вмешайте белковую массу в яблочную основу движениями снизу вверх. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на самом медленном огне. Выкладывайте тесто половником, формируя высокие кружки. Накройте крышкой и готовьте 4–5 минут до золотистого дна.

Аккуратно переверните, снова накройте крышкой и готовьте еще 3–4 минуты. Подавайте сразу же, пока панкейки не осели. Они идеальны с кленовым сиропом, взбитыми сливками или просто посыпанные сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
М. Левицкая
