Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 09:35

Пышные оладушки с яблоком за 15 минут: быстрый хит для завтрака и перекуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти оладушки — настоящее спасение для тех, кто ценит вкусные и быстрые завтраки! Нежные, воздушные, с ароматом корицы и сочными кусочками яблок, они покоряют с первой минуты. Идеальный вариант для утра, когда хочется чего-то особенного, но времени совсем нет.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 1 стакан кефира, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли и молотой корицы. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Слегка отожмите лишний сок.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с содой и корицей, аккуратно перемешайте до однородности. Добавьте тертые яблоки, еще раз перемешайте. Тесто должно получиться густым, как сметана.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладушки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, полив медом, сметаной или посыпав сахарной пудрой. Эти оладушки хороши тем, что остаются мягкими даже после остывания, а яблочная кислинка придает им особую свежесть!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

яблоки
рецепты
оладьи
панкейки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Строитель-мигрант приставал к 13-летней девочке и пытался увести ее в лес
Киев бросил иностранцев закрывать брешь на линии фронта
Путин встретил потомков советских маршалов на торжествах в Пекине
МИД России запросил у Китая разъяснения по безвизовому режиму
Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов
Силовики ворвались в «резиновые» дачи с нелегалами в российском городе
В Казахстане сорвался концерт Макса Коржа
ЦБ России выступил против ограничений на вывоз золота физлицами
Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского
Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта
Магнитные бури сегодня, 3 сентября: что завтра, высокое давление, боли
Удары по Украине сегодня, 3 сентября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Мерц неожиданно отверг слова фон дер Ляйен о гарантиях безопасности Украине
Появились кадры погони за водителем, в голову которого выстрелил инспектор
Экстремистские эскизы и татуировки выдали пособника РДК
Россияне раскупили все билеты на концерт Шуфутинского 3 сентября
Тяжелый военный самолет совершил аварийную посадку под Красноярском
В Киев неожиданно прибыл министр обороны европейской страны
Пожилой мужчина загорелся из-за увлажняющего крема
Трамп «вооружит» свою иммиграционную службу шпионским ПО
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.