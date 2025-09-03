Пышные оладушки с яблоком за 15 минут: быстрый хит для завтрака и перекуса

Эти оладушки — настоящее спасение для тех, кто ценит вкусные и быстрые завтраки! Нежные, воздушные, с ароматом корицы и сочными кусочками яблок, они покоряют с первой минуты. Идеальный вариант для утра, когда хочется чего-то особенного, но времени совсем нет.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных яблока, 1 стакан кефира, 2 яйца, 2 ст. л. сахара, 1,5 стакана муки, 1 ч. л. соды, щепотка соли и молотой корицы. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке. Слегка отожмите лишний сок.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавьте кефир, перемешайте. Всыпьте муку, смешанную с содой и корицей, аккуратно перемешайте до однородности. Добавьте тертые яблоки, еще раз перемешайте. Тесто должно получиться густым, как сметана.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, смажьте растительным маслом. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя круглые оладушки. Жарьте на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте горячими, полив медом, сметаной или посыпав сахарной пудрой. Эти оладушки хороши тем, что остаются мягкими даже после остывания, а яблочная кислинка придает им особую свежесть!

