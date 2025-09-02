Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 21:28

Яблоки в кляре: как пончики, только вкуснее — хит любого чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблоки в кляре — это гармония сладких карамелизированных фруктов с легкой кислинкой в хрустящем тесте с ванильными нотками и ароматом корицы. Они получаются как пончики, только вкуснее.

Для приготовления очистите 2 крупных яблока, удалите сердцевину и нарежьте кольцами толщиной 1 см. Приготовьте кляр: взбейте 1 яйцо со 100 мл молока, добавьте 100 г муки, 1 ст. л. сахара, щепотку соли, ванилина и корицы. Консистенция должна напоминать густую сметану. Разогрейте во фритюре или в глубокой сковороде растительное масло (слой 2–3 см). Обмакивайте яблочные кольца в кляр и обжаривайте с двух сторон до золотистой корочки около 2–3 минут.

Готовые яблоки выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла, и посыпьте сахарной пудрой с корицей. Подавайте кольца теплыми — это хит любого чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить оладьи, которые поднимаются на глазах.

яблоки
рецепты
кляр
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
