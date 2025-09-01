Оладьи, которые поднимаются на глазах: на завтрак за считаные минуты

Эти оладьи обладают воздушной текстурой, напоминающей маленькие облачка, хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной пористой мякотью внутри. Их легко приготовить на завтрак за считаные минуты.

Секрет пышности в простом трюке: смешайте 250 мл кефира с 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. соды — сразу начнется реакция с обильным образованием пузырьков. Добавьте 200 г просеянной муки, быстро замесите тесто консистенции густой сметаны. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Главное — не перемешивать тесто лишний раз и выкладывать его ложкой, не разравнивая. По этому рецепту у вас получатся оладьи, которые поднимаются на глазах!

