01 сентября 2025 в 22:15

Оладьи, которые поднимаются на глазах: на завтрак за считаные минуты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти оладьи обладают воздушной текстурой, напоминающей маленькие облачка, хрустящей золотистой корочкой снаружи и нежной пористой мякотью внутри. Их легко приготовить на завтрак за считаные минуты.

Секрет пышности в простом трюке: смешайте 250 мл кефира с 1 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. соды — сразу начнется реакция с обильным образованием пузырьков. Добавьте 200 г просеянной муки, быстро замесите тесто консистенции густой сметаны. Жарьте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом под крышкой на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны.

Главное — не перемешивать тесто лишний раз и выкладывать его ложкой, не разравнивая. По этому рецепту у вас получатся оладьи, которые поднимаются на глазах!

Ранее стало известно, как приготовить сырники-пампушки: съедят даже те, кто не любит творог.

оладьи
рецепты
завтраки
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

