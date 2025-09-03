Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025

Зачем оладьи, если есть соложеники? Семья уплетает двойную порцию

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Соложеники с яблоками — это традиционная выпечка, которая сочетает нежное песочное тесто и ароматную яблочную начинку. Блюдо отличается простотой приготовления и универсальностью, подходя как для завтрака, так и для вечернего чаепития. Хрустящая текстура и сочная начинка делают эти конвертики любимым угощением для всей семьи.

Для приготовления потребуется: 200 г муки, 100 г сливочного масла, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 3–4 ст. л. воды. Для начинки: 2 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 1 ст. л. лимонного сока. Замесить тесто, охладить 30 минут. Яблоки нарезать кубиками, смешать с сахаром, корицей и соком. Раскатать тесто, нарезать на квадраты, наполнить начинкой, сформировать конвертики. Выпекать 20–25 минут при 180 °C. Ключевой секрет — использование холодного масла и ледяной воды для теста, что обеспечивает его рассыпчатую текстуру после выпекания. Подавать теплыми.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
