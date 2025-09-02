Любите шоколад? Вы должны приготовить этот террин — равнодушным не оставит!

Шоколадный террин — это изысканный французский десерт, который покоряет своей плотной, но невероятно нежной текстурой и насыщенным вкусом темного шоколада. В отличие от обычных тортов, он готовится на водяной бане, что обеспечивает равномерное прогревание и идеальную консистенцию без сухости. Этот десерт станет настоящим украшением праздничного стола и впечатлит даже искушенных ценителей шоколада.

200 г темного шоколада и 80 г сливочного масла растапливают вместе. Три яйца взбивают с 40 г сахара, соединяют с шоколадной массой, добавляют 100 мл сливок и 100 г муки. Тесто переливают в форму, которую помещают в емкость с кипятком и выпекают 30 минут при 160 °C. Готовый десерт охлаждают в холодильнике не менее 4 часов, перед подачей посыпают какао.

Террин получается с плотной, но влажной текстурой, напоминающей нежный пудинг или мусс. Подавать его лучше хорошо охлажденным, нарезанным на ломтики — так раскрывается его бархатистая структура. Этот десерт можно разнообразить, добавляя орехи, ягоды или алкоголь в тесто. Он хранится в холодильнике до пяти дней, что позволяет приготовить его заранее к важному событию.

