Вкуснее чизкейка и готовится на раз-два: творожное суфле с ягодами

Нежнейшее творожное суфле с ягодами — это десерт, который сочетает легкость и насыщенный вкус. Оно получается вкуснее чизкейка и готовится на раз-два.

Суфле обладает воздушной текстурой, где нежный творожный крем гармонично сочетается с нотками свежих или замороженных ягод, а ванильный аромат дополняет сливочное послевкусие.

Для приготовления взбейте блендером 300 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара и щепотку ванилина до однородности. Аккуратно добавьте 100 г ягод (малины, черники или клубники) и 1 ст. л. крахмала, перемешайте ложкой. Разлейте массу по формочкам, заполняя на 2/3. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до легкой румяной корочки. Не открывайте духовку первые 20 минут — это сохранит воздушность.

Подавайте суфле охлажденным, украсив мятой и свежими ягодами. Десерт содержит минимум калорий, но максимум белка и витаминов, подходит для детского питания и тех, кто следит за фигурой. Это тот случай, когда полезное становится изысканным лакомством!

