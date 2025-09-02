Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:01

Вкуснее чизкейка и готовится на раз-два: творожное суфле с ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежнейшее творожное суфле с ягодами — это десерт, который сочетает легкость и насыщенный вкус. Оно получается вкуснее чизкейка и готовится на раз-два.

Суфле обладает воздушной текстурой, где нежный творожный крем гармонично сочетается с нотками свежих или замороженных ягод, а ванильный аромат дополняет сливочное послевкусие.

Для приготовления взбейте блендером 300 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара и щепотку ванилина до однородности. Аккуратно добавьте 100 г ягод (малины, черники или клубники) и 1 ст. л. крахмала, перемешайте ложкой. Разлейте массу по формочкам, заполняя на 2/3. Выпекайте 25–30 минут при 180 °C до легкой румяной корочки. Не открывайте духовку первые 20 минут — это сохранит воздушность.

Подавайте суфле охлажденным, украсив мятой и свежими ягодами. Десерт содержит минимум калорий, но максимум белка и витаминов, подходит для детского питания и тех, кто следит за фигурой. Это тот случай, когда полезное становится изысканным лакомством!

Ранее стало известно, как приготовить творожную запеканку, после которой забываешь о еде на 12 часов: утоляет голод.

творог
суфле
десерты
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России запускают стальные «клешни» вглубь Харьковской области
На Западе заявили о предрешенной судьбе ЕС после слов Миллера
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.