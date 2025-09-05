Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:46

Терапевт раскрыла, почему алкоголь нельзя закусывать грибами

Врач Умрик: употребление грибов с алкоголем чревато почечной недостаточностью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление грибов вместе с алкоголем чревато развитием почечной недостаточности, заявила NEWS.ru врач-терапевт НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Дарья Умрик. По ее словам, спиртное нарушает процесс расщепления токсинов и способствует обезвоживанию.

Встречаются случаи, когда причиной тяжелого отравления служит сочетание грибов со спиртными напитками. Дело в том, что алкоголь не только нарушает процесс расщепления токсинов, но и способствует обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса. Употребление алкоголя с условно съедобными грибами, такими, как навозники, может и вовсе спровоцировать сильнейшую интоксикацию. Такое «комбо» может не только вызвать тошноту, рвоту, диарею, удушье и слабость, но и стать причиной почечной и печеночной недостаточности, — сказала Умрик.

Она отметила, что отравление грибами крайне опасно для здоровья и может привести к летальному исходу. По словам врача, токсины ядовитых грибов не разрушаются при температурной обработке, в том числе варке или жарке.

Ранее врач Екатерина Шадрина заявила, что детям до двух лет не рекомендуется есть грибы. По ее словам, данный продукт содержит хитин, который почти не усваивается организмом человека.

еда
врачи
здоровье
советы
заболевания
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
