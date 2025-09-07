Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии Минобороны Канады: военный НАТО найден мертвым в Латвии

Канадский военный, пропавший без вести в Латвии в составе авиационного батальона НАТО, обнаружен мертвым, сообщило Министерство обороны Канады. Инцидент произошел во время операции Альянса в прибалтийском государстве, где дислоцирована многонациональная бригада.

Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября, — говорится в заявлении.

Полиция Канады совместно с латвийскими правоохранительными органами проводит расследование обстоятельств смерти. Военный являлся техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи Канады. Минобороны не приводит подробностей инцидента, подчеркивая необходимость завершения следственных действий.

