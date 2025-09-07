Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 15:43

Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии

Минобороны Канады: военный НАТО найден мертвым в Латвии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канадский военный, пропавший без вести в Латвии в составе авиационного батальона НАТО, обнаружен мертвым, сообщило Министерство обороны Канады. Инцидент произошел во время операции Альянса в прибалтийском государстве, где дислоцирована многонациональная бригада.

Тело уорент-офицера Джорджа Холя, канадского офицера, отправленного в рамках операции в Латвию и пропавшего 2 сентября, было обнаружено 5 сентября, — говорится в заявлении.

Полиция Канады совместно с латвийскими правоохранительными органами проводит расследование обстоятельств смерти. Военный являлся техником из 408-й тактической вертолетной эскадрильи Канады. Минобороны не приводит подробностей инцидента, подчеркивая необходимость завершения следственных действий.

Ранее стало известно, что замена военного потенциала США в Европе потребует от ЕС инвестиций в размере $1 трлн. Речь идет о восполнении серьезных пробелов в оборонном потенциале европейских стран. Отдельно отмечается, что замена американских систем разведки, наблюдения и рекогносцировки, включая спутники, потребует $4,8 млрд.

Латвия
военные
тела
НАТО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Патрушев объяснил, почему не верит в подрыв «Северных потоков» украинцами
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.