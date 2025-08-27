День знаний — 2025
Россиянам в Латвии и Эстонии впервые в этом году перечислили пенсии

Россиянам в Латвии и Эстонии перечислили ранее заблокированные санкциями пенсии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии за первые три квартала 2025 года, деньги были заблокированы из-за ограничений, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Соцфонда РФ. Общая сумма средств для 13,3 тысячи человек составила €15,4 млн (более 1,4 млрд рублей). Ожидается, что в Эстонии средства доставят пенсионерам с 8 по 14 сентября, а в Латвии — с 8 по 21 сентября.

На пенсии в общей сложности перечислено €15,4 млн. Это плановые выплаты за третий квартал текущего года, а также средства за первый и второй кварталы. Ранее соответствующие платежи блокировались иностранными банками в связи с санкциями, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израиль, Литва и Болгария ограничивают отправку пенсий россиянам за рубежом. В пресс-службе Социального фонда России отметили, что перевод выплат российским гражданам в эти страны заблокирован из-за санкций.

Также финансист Игорь Балынин объяснил, что работающие в сельской местности россияне имеют право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных условий. Основным требованием является наличие минимум 30 пенсионных баллов и специального стажа работы.

