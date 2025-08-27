День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 10:35

В соцфонде назвали три страны, где не выплачивают российские пенсии

Соцфонд: Израиль, Литва и Болгария блокируют выдачу пенсий россиянам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Израиль, Литва и Болгария ограничивают отправку пенсий россиянам за рубежом, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. По данным ведомства, перевод выплат российским гражданам в эти страны заблокирован из-за санкций.

Запрос на перевод платежей российская сторона направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, также ограничивающие прием пенсий из России. После получения согласия выплаты будут перечислены и в эти страны, — сообщили в ведомстве.

Россия полностью выполняет свои обязательства перед получателями пенсий за границей, отметили в соцфонде. Выплаты также можно перевести на российский счет или получить в рублях, добавили в пресс-службе.

Ранее Россия перевела в государственную казну Латвии почти €13 млн. Сумма предназначена для выплаты пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране, за три квартала 2025 года. В Министерстве благосостояния Латвии уточнили, что теперь страна ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для начисления выплат.

пенсии
соцфонды
Литва
Израиль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о состоянии перенесшего тяжелую операцию Дроздова
В Подмосковье хоронят забитого до смерти мигрантами Ерошевича
Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни
Пользователи столкнулись с массовым сбоем в работе Google Meet 27 августа
Школьница скончалась после репетиции к Дню знаний
В Норвегии заявили о тройной опасности нашествия «русской» горбуши
Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой
В Польше захотели лишать беженцев гражданства из-за дерзкого украинца
Подросток скончался из-за отказа в госпитализации
В Якутии мать лишили детей за «поминальную стопку» по погибшему на СВО
Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 августа
Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе
Друг Николая Дроздова ответил на слухи о бросивших телеведущего дочерях
Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию
Стало известно, когда увеличится размер социальных пенсий
Беспилотник ВСУ атаковал один из российских регионов
В четырех регионах Украины повреждена энергетическая инфраструктура
Ушел из жизни олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин
Полиция задержала 30 мигрантов из Янино по делу о массовой драке
Шнуров отказался помогать бойцам СВО
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.