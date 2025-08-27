В соцфонде назвали три страны, где не выплачивают российские пенсии

Израиль, Литва и Болгария ограничивают отправку пенсий россиянам за рубежом, сообщили в пресс-службе Социального фонда России. По данным ведомства, перевод выплат российским гражданам в эти страны заблокирован из-за санкций.

Запрос на перевод платежей российская сторона направила в пенсионные органы Израиля, Литвы и Болгарии, также ограничивающие прием пенсий из России. После получения согласия выплаты будут перечислены и в эти страны, — сообщили в ведомстве.

Россия полностью выполняет свои обязательства перед получателями пенсий за границей, отметили в соцфонде. Выплаты также можно перевести на российский счет или получить в рублях, добавили в пресс-службе.

Ранее Россия перевела в государственную казну Латвии почти €13 млн. Сумма предназначена для выплаты пенсий и пособий российским гражданам, проживающим в стране, за три квартала 2025 года. В Министерстве благосостояния Латвии уточнили, что теперь страна ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для начисления выплат.