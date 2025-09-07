Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:01

Москвичам рассказали, какую погоду ожидать на предстоящей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве будет солнечная и сухая погода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящей неделе в Москве ожидается солнечная и сухая погода, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, температура будет на несколько градусов выше климатической нормы и составит в среднем +20 градусов.

Всю неделю в Москве и Подмосковье будет преобладать такая же солнечная, сухая и очень комфортная погода с температурным режимом на несколько градусов выше климатической нормы. По ночам воздух в столице нашей Родины будет остывать не ниже +8–11, а днем воздух будет разогреваться до +19–22 градусов, — спрогнозировал Тишковец.

По словам синоптика, регион продолжит находиться под воздействием южной периферии антициклона. Тишковец также предупредил о северо-восточном ветре, скорость которого не превысит трех — восьми метров в секунду. Давление будет расти и достигнет отметки от 755 до 760 миллиметров ртутного столба.

Ранее Тишковец объявил о наступлении заморозков и «радиационных» туманов на европейской территории России. Осенние туманы с видимостью менее тысячи метров образовались на Русской равнине, Урале и в Сибири из-за радиационного охлаждения, вызвавшего конденсацию водяного пара.

Москва
прогнозы
синоптики
Евгений Тишковец
