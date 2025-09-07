Объявленному в розыск россиянину пришла повестка

Повестка в военкомат была направлена россиянину, объявленному в федеральный розыск, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, 29-летний мужчина эмигрировал из России семь лет назад после возбуждения против него уголовного дела. Весной этого года повестку доставили по месту его прописки в Московской области.

Было бы смешно, если б не было так грустно. Странно, что я в розыске вообще. Меня же нашли, — прокомментировал он ситуацию.

Как отмечает канал, сотрудники военкомата не знали, что мужчина находится в федеральном розыске, хотя эта информация доступна в открытых базах МВД. Он был задержан за границей по наводке российских правоохранительных органов, и сейчас суд страны его пребывания решает вопрос о депортации.

Ранее в Одесской области 43-летний мужчина угнал авто сотрудника ТЦК, на котором его должны были доставить на медицинскую комиссию. Он внезапно пересел с пассажирского сиденья за руль и уехал.

До этого в Донецке задержали мужчину, который готовил на кладбищах тайники со взрывчаткой для диверсий СБУ. Изначально россиянин фотографировал административные здания и объекты критической инфраструктуры для украинского куратора. После этого он получил задание подготовить схроны.