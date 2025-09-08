Саммит ШОС — 2025
08 сентября 2025 в 09:16

Раскрыто, кто даст имя первому российскому высокоскоростному поезду

Савельев: название высокоскоростного поезда может быть выбрано голосованием

Глава РЖД Олег Белозеров, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пресс-подхода на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». На втором плане — макет высокоскоростного поезда «Белый кречет» Глава РЖД Олег Белозеров, заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев, мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время пресс-подхода на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030». На втором плане — макет высокоскоростного поезда «Белый кречет» Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Название для первого российского высокоскоростного поезда может быть выбрано посредством голосования, заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Он отметил, что имя состава должно вызывать ассоциации с Россией.

Над этим работает специально созданная фокус-группа специалистов-маркетологов, которая методом опроса отбирает и предлагает нам варианты. Давайте пока мы это решение оставим для них. Мы хотим, чтобы, во-первых, была ассоциация, что это именно российский поезд. И мы очень хотели бы, чтобы это название прижилось. Мы так часто делаем в режиме краудсорсинга, прислушиваемся к мнению наших людей. Работаем над этим и посмотрим, что они выберут, — прокомментировал Савельев.

Ранее на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» в Москве был представлен полноразмерный макет российского высокоскоростного поезда «Белый кречет». Вагон выполнен в светлых тонах снаружи и бежевом цвете внутри, с креслами в различных компоновках. Поезд будет состоять из 8 или 16 вагонов с 4 классами обслуживания и вагоном-бистро.

