Без масла и консервантов: узбекская икра из печеных баклажанов и кабачков

Узбекская овощная икра — это яркое блюдо, которое объединяет овощи в гармоничном ансамбле вкусов. Она обладает насыщенным вкусом с дымчатыми нотами печеных баклажанов, нежной сладостью кабачков и пикантностью чеснока.

Для приготовления запеките в духовке при 200 °C до мягкости 2 крупных баклажана, 1 кабачок, 2 болгарских перца и 3 помидора. Очистите овощи от кожицы, измельчите мякоть ножом или пробейте блендером до желаемой консистенции. На сковороде обжарьте 1 нарезанную луковицу до золотистости, добавьте овощную массу, тушите 15 минут на медленном огне. В конце добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, соль, перец, 1 ч. л. молотой зиры и зелень кинзы.

Подавайте икру охлажденной с лепешкой или как гарнир к мясу. Это блюдо покоряет с первого раза — оно сытное, полезное, хранится в холодильнике до 5 дней, а готовится без масла и консервантов.

