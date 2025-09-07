Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 21:01

Без масла и консервантов: узбекская икра из печеных баклажанов и кабачков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Узбекская овощная икра — это яркое блюдо, которое объединяет овощи в гармоничном ансамбле вкусов. Она обладает насыщенным вкусом с дымчатыми нотами печеных баклажанов, нежной сладостью кабачков и пикантностью чеснока.

Для приготовления запеките в духовке при 200 °C до мягкости 2 крупных баклажана, 1 кабачок, 2 болгарских перца и 3 помидора. Очистите овощи от кожицы, измельчите мякоть ножом или пробейте блендером до желаемой консистенции. На сковороде обжарьте 1 нарезанную луковицу до золотистости, добавьте овощную массу, тушите 15 минут на медленном огне. В конце добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, соль, перец, 1 ч. л. молотой зиры и зелень кинзы.

Подавайте икру охлажденной с лепешкой или как гарнир к мясу. Это блюдо покоряет с первого раза — оно сытное, полезное, хранится в холодильнике до 5 дней, а готовится без масла и консервантов.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту по-баварски с клюквой.

овощи
икра
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг обвиняется в четырех преступлениях
В России указали на русофобский курс одной страны ЕС
В Сети появились кадры Путина с Ким Чен Ыном в «Аурусе»
«Верная смерть»: силовики рассказали о расстрелах в ВСУ
«Не только об Украине»: в Венгрии уговаривают лидеров ЕС поехать в Москву
«Это важно»: глава ДНР озвучил новые успехи Вооруженных сил России
Назван победитель Гран-при Италии
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 сентября 2025 года
В Киеве на фоне прогремевших взрывов зазвучала воздушная тревога
Редкая кровавая луна взошла над Москвой и другими регионами
Стало известно, сколько человек посетили прощание с Армани
В США назвали войну, которую страна должна выиграть
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.