Квашеная капуста по-баварски: как немцы готовят кисло-сладкую вкуснятину

Квашеная капуста по-баварски — это гармония хрустящей текстуры, пикантной кислинки и сладковато-фруктовых ноток. Рассказываем, как немцы готовят эту кисло-сладкую вкуснятину.

Рецепт: нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты, смешайте с 1 натертой морковью и 1 ст. л. соли. Добавьте 100 г клюквы, 1 ч. л. тмина и 5 горошин душистого перца. Плотно утрамбуйте в банку или эмалированную посуду, установите гнет. Оставьте при 20–22°C на 3 дня, ежедневно протыкая капусту деревянной палочкой для выхода газов. Затем перенесите в холод.

Через неделю капуста приобретет тот самый насыщенный вкус с благородной кислинкой и фруктовым послевкусием. Подавайте как самостоятельную закуску или с жареными колбасками — это настоящий вкус немецкой кухни! Хранится такая капуста до 2 месяцев, становясь только вкуснее.

Ранее стало известно, как приготовить лечо всего за 15 минут: без лишних расходов, хлопот и затрат времени.

