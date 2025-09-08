«Отрезвляющий душ»: Рогов о желающих отправить войска на Украину Рогов: число желающих отправить войска на Украину уменьшилось после слов Путина

Слова президента РФ Владимира Путина о последствиях отправки европейских войск на Украину стали для Запада «отрезвляющим душем», и количество желающих так сделать значительно поубавилось, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, которые приводит РИА Новости, это заметно по тому, как страны публично отказались от идеи французского президента Эммануэля Макрона.

Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось, — отметил он.

Ранее сообщалось, что слова российского президента о последствиях отправки войск ЕС на Украину испугали его украинского коллегу Владимира Зеленского. Как заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, глава Украины, скорее всего, опять будет жаловаться и попытается убедить Запад проигнорировать заявление лидера РФ.