08 сентября 2025 в 11:41

В Москве значительно сократилось число ДТП с самокатами

Ликсутов: число ДТП с самокатами в Москве сократилось на 60%

Число аварий с самокатами и велосипедами курьеров в Москве за год сократилось на 60%, заявил KP.RU заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. По его словам, это лучший результат в России.

С начала этого года количество ДТП с участием самокатов и курьеров уменьшились на 60% относительно прошлого года, — сказал Ликсутов.

Заммэра Москвы отметил, что чаще всего ДТП с самокатами происходят тогда, когда на одном транспорте катаются два человека сразу. Ликсутов добавил, что все транспортные средства курьеров проходят регистрацию. В случае аварий с их участием камеры фото- и видеофиксации могут распознать номер велосипеда, после чего соответствующие органы связываются со службами доставки для определения юридических действий.

Ранее председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Соколов заявил, что в России необходимо снизить максимальную скорость движения электросамокатов до 10–12 км/ч. Он отметил, что это единственный способ сократить количество ДТП и жертв.

До этого администрация Владивостока ввела ночной запрет на движение электросамокатов в центре города. Ограничение действует в шести определенных зонах с 22:00 до 07:00. В перечень таких участков вошли ключевые улицы исторического центра.

