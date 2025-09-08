«Радиационный» туман окутал Московскую область

«Радиационные» туманы наблюдались утром 8 сентября в Подмосковье, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он отметил, что особенно сильные туманы зафиксированы в Клину (видимость 50 метров при влажности 100%), Волоколамске (200 метров при 99% влажности) и Дмитрове (500 метров при 97% влажности).

На фоне малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье под утро на землю опустились так называемые «радиационные» туманы, — написал синоптик.

Как объяснил специалист, такие туманы образуются ночью при ясной погоде, когда охлажденная земля остужает прилегающий воздух. При высокой влажности это приводит к образованию туманных пятен. Обычно они рассеиваются в течение трех часов после восхода солнца.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго будет длиться бабье лето в Москве. По словам эксперта, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября. Температура поднимется до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.