Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 11:21

«Радиационный» туман окутал Московскую область

Тишковец: «радиационные» туманы накрыли Клин, Волоколамск и Дмитров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Радиационные» туманы наблюдались утром 8 сентября в Подмосковье, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он отметил, что особенно сильные туманы зафиксированы в Клину (видимость 50 метров при влажности 100%), Волоколамске (200 метров при 99% влажности) и Дмитрове (500 метров при 97% влажности).

На фоне малооблачной погоды и закритической влажности воздуха в Подмосковье под утро на землю опустились так называемые «радиационные» туманы, — написал синоптик.

Как объяснил специалист, такие туманы образуются ночью при ясной погоде, когда охлажденная земля остужает прилегающий воздух. При высокой влажности это приводит к образованию туманных пятен. Обычно они рассеиваются в течение трех часов после восхода солнца.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, как долго будет длиться бабье лето в Москве. По словам эксперта, теплая погода сохранится до 20-х чисел сентября. Температура поднимется до +23 градусов, погода будет сухой. Он также отметил, что в период с 12 по 13 сентября существует вероятность появления ночных туманов.

Московская область
погода
непогода
синоптики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, зачем европейские лидеры едут на встречу с Трампом
Зеленский обиделся на Трампа из-за отсутствия Украины на саммите на Аляске
«Я так готов на убийство»: сахалинец зарезал 15-летнюю петербурженку
«Хватать без разбора»: раскрыто, кто попадет под масштабную мобилизацию ВСУ
В Сети появились жуткие кадры с места стрельбы в Иерусалиме
Рубль сильно упадет? Курс сегодня, 8 сентября, что с долларом, евро и юанем
Залужный назвал выступление российской певицы в Лондоне «предательством»
Аналитики предупредили о риске недобора в бюджет России триллиона рублей
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Число жертв стрельбы в Иерусалиме достигло пяти
Политолог предсказал крах Великобритании из-за двух кризисов
Россиянин забил знакомого гаечным ключом
Назван прогноз экспертов по ключевой ставке ЦБ на сентябрь
«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США
В Госдуме оценили возможность ежеквартальной индексации пенсий
Стало известно, что сдерживает Макрона от ввода войск на Украину
Раскрыто число ликвидированных в ходе конфликта на Украине наемников США
Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора
В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности
Как была создана Дорога жизни для Ленинграда и сколько людей она спасла
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.