Ему не нужны теплицы! Чудо-многолетник перезимует в стужу, в мае уже букет!

Примула — тот самый первоцвет, который пробивается прямо из-под снега, чтобы возвестить о конце зимы. Эти жизнерадостные куртинки с бархатистыми листочками и яркими букетиками цветов просто созданы для того, чтобы первыми встречать весну.

Они невероятно выносливы! Их можно смело сажать под зиму, и как только солнце немного пригреет, они дружно тронутся в рост, не боясь ночных заморозков и остатков снега. Примулы абсолютно неприхотливы: им достаточно любой не самой жаркой клумбы с в меру влажной землей. Они будут год за годом разрастаться, становясь только пышнее и краше, и стойко переносить даже самые суровые морозы без всякого укрытия. Это идеальный цветок для тех, кто жаждет ярких красок после долгой зимы без лишних хлопот.

