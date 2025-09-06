Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:14

В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Стамбуле задержали российских туристов после поцелуя в мечети Чамлыджа, обвинив их в оскорблении религиозных ценностей. Что об этом известно, какое наказание им грозит?

Что известно о задержанных в Турции туристах за поцелуй в мечети

Инцидент произошел 26 августа. По данным агентства IHA, мужчина и девушка посетили мечеть Чамлыджа, во внутреннем дворе они обнялись и поцеловались. Пару сняли на камеру, видео появилось в местных пабликах. Поведение путешественников вызвало недовольство у жителей страны. В ситуацию вмешалась прокуратура. Россияне попытались извиниться и объяснить, что не знали о правилах поведения в мечети.

Турецкие СМИ писали, что в отношении туристов было возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей. Им могло грозить до года тюремного заключения.

В генконсульстве России подтвердили факт задержания пары. Однако, по данным дипломатов, граждан РФ отпустили на свободу, за помощью они более не обращались.

«По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний», — сообщили в генконсульстве.

Отмечается, что туристы уже покинули Турцию.

Что нельзя делать в мечети

Имам-хатыйб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин сообщал, что посещение мечети в туристических целях разрешается, но человек должен выполнять все требования, которых придерживаются верующие.

«Любой путешественник должен понимать, что заходит в культовое здание. Он должен совершить гусуль, одеться так, как велят нормы шариата. Благо сегодня в храмах есть платки и юбки, для того чтобы женщины могли прикрыть те части тела, которые нельзя показывать», — заявил хазрат.

В мечети нельзя шуметь. Также не допускаются люди, от которых исходит резкий запах, которые плохо пахнут. Пророк Мухаммед говорил, что если человек съел лук или чеснок, то он не должен появляться в мечети до тех пор, пока запах не исчезнет, напоминают мусульмане. Не допускается использование духов с резким запахом.

«Если вы берете в мечеть ребенка, то ответственность (перед Аллахом) за его поведение лежит на родителях», — сказал Хайруллин.

Он добавил, что мечеть нельзя посещать душевнобольным людям. Женщинам запрещается посещать храм во время менструации. Не пропустят в здание тех, кто находится в алкогольном или наркотическом опьянении. Хазрат также уточнил, что фотографироваться в мечети разрешено.

