Посеяла под зиму. Выдержал −38°С и все лето цвел нон-стоп! Чудо-многолетник

Яркая и жизнерадостная гайлардия — настоящее солнце в саду! Этот выносливый многолетник поражает своей энергией и способностью цвести без устали все лето, вплоть до самых заморозков. Его крупные, похожие на пестрые ромашки цветки в теплых оттенках желтого, оранжевого и красного с контрастными кольцами создают эффектный акцент в любом цветнике.

Гайлардия образует аккуратные, но мощные кочки из серо-зеленой опушенной листвы, над которыми на прочных цветоносах гордо парят яркие соцветия. Она исключительно засухоустойчива, предпочитает бедные, хорошо дренированные почвы и обилие солнца, что делает ее идеальным растением для маловодных садов и рокариев. Ее цветы, привлекающие множество бабочек и пчел, прекрасно стоят в срезке, добавляя летнего настроения в букеты. Посадите гайлардию — и она будет годами радовать вас своим ярким, неугасимым праздником без особого ухода.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.