Путин заявил, что народная дипломатия укрепляет отношения России и КНР

Президент России Владимир Путин заявил, что народная дипломатия является ключевым фактором в развитии многогранных отношений между Россией и Китаем, сообщается на сайте Кремля. Это заявление он сделал на 15-м пленарном заседании Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

Дорогие друзья! Сердечно приветствую вас по случаю открытия во Владивостоке пятнадцатого пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития <…>. Значимую роль в наращивании многоплановых российско-китайских связей играют активные усилия народной дипломатии, в том числе по линии вашего комитета, — говорится в сообщении.

Путин отметил, что в 2025 году отмечается 80-летие совместной победы во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что добрые традиции дружбы и взаимной поддержки, сложившиеся в трудные военные годы, продолжают служить крепкой основой для укрепления связей всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

Ранее советник президента РФ Антон Кобяков сообщил о достижении Путиным и президентом США Дональдом Трампом соглашения о сближении позиций на саммите на Аляске. Он отметил, что это свидетельствует об улучшении российско-американских отношений.