06 сентября 2025 в 09:28

В Германии отреагировали на слова Путина о НАТО на Украине

Welt: Европа должна учитывать позицию России по отправке войск НАТО на Украину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Европа должна учитывать позицию России по отправке войск НАТО на Украину, заявил журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его словам, в противном случае это станет «билетом на тот свет» для западных военных.

Я думаю, что, безусловно, нужно услышать мнение русских и понять их отношение к такой <…> операции западноевропейских солдат на Украине после прекращения огня, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что если войска Североатлантического альянса появятся на Украине, они станут законными целями для Вооруженных сил России. Глава государства напомнил, что это была одна из первоначальных причин для втягивания республики в НАТО.

Как считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, в случае ввода войск НАТО на территорию Украины существует риск возникновения прямого столкновения с ВС РФ. По его словам, в этом случае Европа потерпит поражение. Профессор также отметил, что европейские войска имеют недостаточную численность и низкий уровень подготовки, что делает их уязвимыми перед поражением.

