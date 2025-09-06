Проведенный во Владивостоке Восточный экономический форум продемонстрировал стратегическую переориентацию России на азиатские страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Москва будет укреплять сотрудничество прежде всего с восточными партнерами, а не с Европой.
По мнению автора материала, на фоне западных санкций и геополитических изменений сотрудничество России со странами Азии значительно активизировалось. Это вызывает определенную озабоченность у западных стран, которые наблюдают за укреплением новых экономических альянсов.
В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи, — указано в СМИ.
Издание отмечает, что Владивосток становится символическим центром новых экономических и политических процессов. На пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин четко обозначил приоритетность Дальнего Востока в стратегии развития.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия стало обсуждение потенциала Дальнего Востока как центра международного сотрудничества в интересах мира и процветания. Форум собрал представителей деловых и политических кругов из различных стран.