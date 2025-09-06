«Центр новой эпохи»: в Германии дали оценку прошедшего в России ВЭФ BZ: ВЭФ продемонстрировал Западу, что РФ стала больше ориентироваться на Азию

Проведенный во Владивостоке Восточный экономический форум продемонстрировал стратегическую переориентацию России на азиатские страны, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Москва будет укреплять сотрудничество прежде всего с восточными партнерами, а не с Европой.

По мнению автора материала, на фоне западных санкций и геополитических изменений сотрудничество России со странами Азии значительно активизировалось. Это вызывает определенную озабоченность у западных стран, которые наблюдают за укреплением новых экономических альянсов.

В будущем Москва будет все больше ориентироваться на Азию. Владивосток следует рассматривать не как периферию, а как центр новой эпохи, — указано в СМИ.

Издание отмечает, что Владивосток становится символическим центром новых экономических и политических процессов. На пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин четко обозначил приоритетность Дальнего Востока в стратегии развития.

Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета. Главной темой мероприятия стало обсуждение потенциала Дальнего Востока как центра международного сотрудничества в интересах мира и процветания. Форум собрал представителей деловых и политических кругов из различных стран.