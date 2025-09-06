Юрист раскрыл, могут ли продюсеры потребовать от Тарасовой компенсацию

Продюсеры вправе требовать от актрисы Аглаи Тарасовой компенсации понесенных убытков, заявил NEWS.ru Илья Русяев. По его словам, уголовное преследование не относится к форс-мажорным обстоятельствам.

Продюсеры вправе требовать компенсацию понесенных расходов: аренда павильонов, гонорары другим артистам, работа съемочной группы. На форс-мажор сослаться нельзя: уголовное преследование не относится к обстоятельствам непреодолимой силы. Поэтому итоговая сумма убытков способна удвоиться по сравнению с потерянными гонорарами, — объяснил Русяев.

Задержание Тарасовой произошло в международном аэропорту Домодедово после ее прибытия рейсом из Тель-Авива. При досмотре сотрудниками службы безопасности у актрисы был обнаружен вейп с запрещенным веществом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.