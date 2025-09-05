Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:49

«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире

Полина Гагарина рассказала о жутких звуках в своей квартире в Москве

Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская певица Полина Гагарина в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожаловалась на жуткие звуки в своей московской квартире. По словам артистки, из-за них она не может как следует спать по ночам. Однажды она не могла уснуть до пяти утра.

Видимо, город меня совсем не принимает. Жуткие звуки в квартире уже третью ночь, — отметила исполнительница.

Также она опубликовала селфи, сделанное в постели. Певица лежала под одеялом в мягком белом топе и выглядела усталой и невыспавшейся. Отмечается, что Гагарина переехала из Подмосковья в город, чтобы заняться ремонтом в столичной квартире. Откуда именно раздается звук, финалистка «Евровидения-2015» пока не выяснила.

Ранее сообщалось, что в столичную клинику блогера Карины Смоловой, жены экс-нападающего сборной России Федора Смолова, проник неизвестный мужчина. Инцидент произошел около трех часов ночи — нарушитель босиком, в полотенце и косынке, с кистью в руках проник в помещение. Смолова назвала его «привидением». Около семи утра неизвестный покинул клинику, завернувшись в портьеру.

