«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире Полина Гагарина рассказала о жутких звуках в своей квартире в Москве

Российская певица Полина Гагарина в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) пожаловалась на жуткие звуки в своей московской квартире. По словам артистки, из-за них она не может как следует спать по ночам. Однажды она не могла уснуть до пяти утра.

Видимо, город меня совсем не принимает. Жуткие звуки в квартире уже третью ночь, — отметила исполнительница.

Также она опубликовала селфи, сделанное в постели. Певица лежала под одеялом в мягком белом топе и выглядела усталой и невыспавшейся. Отмечается, что Гагарина переехала из Подмосковья в город, чтобы заняться ремонтом в столичной квартире. Откуда именно раздается звук, финалистка «Евровидения-2015» пока не выяснила.

