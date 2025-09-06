Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:54

«Гномы-мутанты»: Захарова описала поддерживающих Киев лидеров ЕС

Захарова раскритиковала выступающих на стороне Киева лидеров ЕС

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Лидеры европейских стран, которые до сих пор занимают сторону Киева и не поддерживают призывы к урегулированию украинского конфликта, похожи на «гномов-мутантов», заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала высказывание экс-министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, которая сравнила лидеров ЕС на встрече с президентом США Дональдом Трампом с «семью гномами».

Насколько я помню эту сказку, семь гномов как раз помогали Белоснежке. <...> Они точно не угрожали ей, не корчили морды и, самое главное, не собирались приводить Белоснежке ту самую страшную ведьму, которая хотела ее убить, — отметила дипломат.

По ее мнению, на встрече с главой Белого дома были «гномы из другой сказки», которые выступали против любых предложений Трампа, издевались над ним и не хотели его слушать. Захарова подчеркнула, что слова американского лидера о необходимости урегулирования украинского кризиса не поддерживаются со стороны ЕС ни коллективно, ни персонально, ни бюрократией.

Поэтому, мне кажется, это какие-то уже гномы-мутанты, — резюмировала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что страны ЕС не сумели сохранить собственный континент и больше не заводят разговоров о демократии. По словам дипломата, Европа поучала остальных как жить, а теперь на континенте развернулась масштабная гуманитарная катастрофа. Сложившуюся ситуацию она назвала оглушительным фиаско.

Мария Захарова
Европа
Украина
Дональд Трамп
