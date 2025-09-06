Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, как можно скорее покинуть страну, сообщает RMF24 со ссылкой на спикера ведомства Павла Вронского. Заявление прозвучало после задержания в республике поляка 1998 года рождения по подозрению в шпионаже.

Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее, — заявил Вронский.

В МИД Польши также подчеркнули, что задержанному окажут дипломатическую и юридическую поддержку. Там уточнили, что мужчина является монахом и, по предварительным данным, навещал в Белоруссии друга-священника.

Ранее сообщалось, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.

После этого Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. Поводом стало задержание польского шпиона Гжегожа Гавела в городе Лепель.