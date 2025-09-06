Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 13:55

Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии

Польша призвала своих граждан как можно скорее покинуть Белоруссию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

МИД Польши призвал граждан страны, находящихся на территории Белоруссии, как можно скорее покинуть страну, сообщает RMF24 со ссылкой на спикера ведомства Павла Вронского. Заявление прозвучало после задержания в республике поляка 1998 года рождения по подозрению в шпионаже.

Отнеситесь к этим предупреждениям как можно серьезнее, — заявил Вронский.

В МИД Польши также подчеркнули, что задержанному окажут дипломатическую и юридическую поддержку. Там уточнили, что мужчина является монахом и, по предварительным данным, навещал в Белоруссии друга-священника.

Ранее сообщалось, что сотрудники КГБ Белоруссии задержали польского шпиона, который собирал информацию о предстоящих белорусско-российских учениях «Запад-2025». По информации СМИ, это произошло в городе Лепель Витебской области.

После этого Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанну для вручения решительного протеста. Поводом стало задержание польского шпиона Гжегожа Гавела в городе Лепель.

Белоруссия
Польша
задержания
МИД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нарушила правила»: альпинист назвал недопустимые ошибки Наговициной
В Турции задержали россиян за поцелуй в мечети: что известно, наказание
Бабье лето пришло, надолго ли задержится тепло? Погода в Москве на неделю
В России придумали, как упростить туристам путешествия в КНР
Захарова считает Зеленского человеком только отчасти
Конфликт Мизулиной и Крида: из-за чего произошел, что за «голая» вечеринка
«Волчья сущность»: в Госдуме объяснили появление в США Министерства войны
Европейская страна призвала своих граждан уехать из Белоруссии
В России узнали о попытках ВСУ концентрироваться у двух регионов РФ
Российская ПВО перехватила пять управляемых авиабомб ВСУ
Михалков анонсировал новую кинопремию с призом в 81 млн рублей
Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам
Житель США почти 30 лет провел за решеткой за убийство, которое не совершал
Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе
Ученые пытаются раскрыть загадку найденного черепа неизвестного существа
На Украине вспыхнула одна из крупнейших в мире кондитерских фабрик
Победитель «Битвы экстрасенсов» сыграл свадьбу в Геленджике
Велопутешественника из Франции задержали во Владивостоке
Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге
В Госдуме объяснили, почему Путин не поедет в Киев
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.