06 сентября 2025 в 12:05

Экс-сотрудники новосибирского хлебообъединения оказались в СИЗО

Экс-сотрудники хлебообъединения в Новосибирске арестованы по делу о коррупции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд арестовал двух экс-сотрудников АО «Хлебообъединение Восход», сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области. Их обвиняют в коммерческом подкупе.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год бывший начальник управления капитального строительства предприятия Валерий Анищенко получил более 1,1 млн рублей от директора коммерческой организации. Стороны договаривались о проведении строительных работ без конкуренции. В свою очередь, по информации следователей, Александр Солдышев выступал посредником.

Оба обвиняемых были задержаны 3 сентября. Мужчины останутся в следственном изоляторе минимум до 29 октября 2025 года.

Ранее бывшего руководителя главного управления по строительству и ремонту метрополитена в Нижнем Новгороде заключили под стражу по обвинению в получении взятки. Мера пресечения была избрана в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении. Уточняется, что фигурантом дела является экс-директор профильного управления, отвечавшего за строительство и содержание метро, мостовых сооружений и дорожных сетей.

