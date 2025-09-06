Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 11:32

«Третья история»: в Кремле назвали врагов России среди иностранных компаний

Песков назвал компании-спонсоры ВСУ врагами России

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные компании, финансировавшие ВСУ, стали врагами для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме он прокомментировал перспективы возвращения западного бизнеса.

Те, кто финансировал ВСУ, — это третья история. И, конечно, эти компании уже стали врагами, и к ним так и надо относиться, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что Москва готова к диалогу с теми брендами, которые при уходе с российского рынка выполнили все обязательства. Однако компании, действовавшие «непорядочно», столкнутся с серьезными трудностями при попытке возобновить работу в РФ, заключил он.

Ранее Песков заявил, что мир находится в транзитарном периоде, когда вся система международных отношений трансформируется. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Китая о новом глобальном управлении.

До этого министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан стали главными партнерами России. По его словам, доля дружественных стран в российском товарообороте превысила 83%.

Дмитрий Песков
Кремль
политика
компании
