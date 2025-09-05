Решетников назвал главных торговых партнеров России

Китай, Турция, Индия, Белоруссия и Казахстан стали главными партнерами России, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью RT. По его словам, доля дружественных стран в российском товарообороте превысила 83%.

Первый наш главный партнер — это Китайская Народная Республика. Больше трети товарооборота приходится именно на Китай. У нас широкая и сбалансированная торговля, — поделился Решетников.

Вторым партнером он назвал Турцию, третьим — Индию, отметив, что они являются важными покупателями российской продукции и поставщиками. Особенно он обратил внимание на сферы машиностроения, химической промышленности и продовольствия.

Ну и очень важные наши партнеры, четвертая и пятая позиции, — Белоруссия и Казахстан. Это наши партнеры по ЕврАзЭС, с кем мы находимся в тесной кооперации: наши экономики взаимно дополняют друг друга, — заключил министр.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не собирается менять направленность на Восток во внешней политике. Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай оформился поворот во внешней политике, он отметил, что Россия всегда была на Востоке.