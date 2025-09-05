Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 12:43

В Кремле ответили на вопрос о повороте России на Восток

Песков: Россия не собирается менять направленность на Восток во внешней политике

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия не собирается менять направленность на Восток во внешней политике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru. Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай оформился поворот во внешней политике, он отметил, что Россия всегда была на Востоке.

Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке, — объяснил Песков.

В том же интервью Песков отмечал, что президент США Дональд Трамп в хорошем смысле циничен в вопросе украинского конфликта, а потому он оценивает ситуацию конструктивно. По его словам, позиция главы Белого дома сильно разнится со взглядами Евросоюза. Он также подчеркнул, что Москва тоже хочет достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

До этого представитель Кремля заявлял, что гарантии безопасности для России должны быть оформлены в виде юридически обязывающих документов. Песков подчеркнул, что российские власти не должны и не будут никому верить на слово.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
внешняя политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Особенный проект»: ВМФ России пополнился уникальным кораблем
В США раскрыли, какая геополитическая возможность появилась у России и КНР
Самолет упал в Подмосковье
Ростех показал первый полет импортозамещенного самолета SJ-100
Россиянин сжег у соседа три мотоцикла, кроликов и кур
Решетников назвал главных торговых партнеров России
Тюменец в одних трусах поджег свою одежду и разгромил кувалдой чужую машину
20 дней гноил в погребе: мужчина расчленил сожительницу и вывез в лес
Warner Bros. обвинила Midjourney в наглости и подала в суд на компанию
«Бабье лето» вернет в Москву жару до плюс 30? Прогноз погоды на выходные
Световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка за $3,6 млн
Два мотоцикла и машина каршеринга столкнулись на юго-западе Москвы
Губернатор Забайкалья назвал неочевидный плюс строительства «Силы Сибири-2»
Владельцев дач в Свердловской области предупредили о сбежавших из СИЗО
Подростка арестовали за теракт на железной дороге
Известный тренер объяснил, почему Россия не смогла обыграть Иорданию
Синоптик предупредил о «радиационных» туманах
Врач объяснил, какая бактерия угрожает туристам в Турции
Стало известно, что грозит Тарасовой за ввоз каннабиса
«112»: Аглаю Тарасову привезли в суд для избрания меры пресечения
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.