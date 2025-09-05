В Кремле ответили на вопрос о повороте России на Восток Песков: Россия не собирается менять направленность на Восток во внешней политике

Россия не собирается менять направленность на Восток во внешней политике, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью aif.ru. Отвечая на вопрос, можно ли сказать, что во время визита президента РФ Владимира Путина в Китай оформился поворот во внешней политике, он отметил, что Россия всегда была на Востоке.

Никуда Россия разворачиваться не собирается, это было бы ошибкой. Она, собственно, и была на Востоке, — объяснил Песков.

В том же интервью Песков отмечал, что президент США Дональд Трамп в хорошем смысле циничен в вопросе украинского конфликта, а потому он оценивает ситуацию конструктивно. По его словам, позиция главы Белого дома сильно разнится со взглядами Евросоюза. Он также подчеркнул, что Москва тоже хочет достичь своих целей предпочтительно мирными средствами.

До этого представитель Кремля заявлял, что гарантии безопасности для России должны быть оформлены в виде юридически обязывающих документов. Песков подчеркнул, что российские власти не должны и не будут никому верить на слово.