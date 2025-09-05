Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены в виде юридически обязывающих документов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что российские власти не должны и не будут никому верить на слово, передает ТАСС.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам встречи с представителями Великобритании, Франции, Италии и спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил, что Киеву необходимы «сильные и действенные» гарантии безопасности во всех сферах, включая киберпространство. По его словам, ключевая задача — реализовать договоренности лидеров стран-партнеров о защите Украины.

До этого представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала возвращение Украины к первоначальному нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу единственной реальной гарантией безопасности страны. Она также отметила, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной.