«Свято место пусто не бывает»: Песков об ушедших из России западных брендах Песков: ушедшие из России западные компании пока не возвращаются

Западный бизнес, покинувший Россию, пока не возвращается, однако освободившимися нишами интересуются компании из других государств, заявил ТАСС на Восточном экономическом форуме представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «свято место пусто не бывает».

Тот бизнес, который ушел, — он не возвращается. <…> Свято место, как мы знаем, пусто не бывает. Разумеется, бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что многие западные компании, потерпевшие серьезные убытки, очень хотят вернуться в РФ и ждут отмены ограничений политического характера. Оставшийся в стране бизнес, в свою очередь, стремится расширить сотрудничество, добавил глава государства.

До этого сенатор Анатолий Артамонов рассказал, что правительство установит критерии лояльности для иностранных компаний, которые решат вернуться в Россию. Он отметил, что не все западные бренды ушли из РФ по доброй воле, часть из них заставило руководство недружественных стран.