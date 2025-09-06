Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:36

В России стандартизируют русскую кухню

Минпромторг создаст стандарт русской кухни из более чем 200 блюд

Фото: Anatoly Prososov/Global Look Press

Рабочая группа при Минпромторге сформирует перечень из более чем 200 блюд для создания единого стандарта русской кухни, соответствующего международным требованиям, передает РБК. Стандартизация затронет такие известные блюда, как уха и блины, а также более сложные, например, курник, говяжий рубец и визигу — продукт из хорды осетровых рыб, использовавшийся для начинки пирогов.

В первом приближении перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований, — подтвердили изданию в пресс-службе министерства.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что испорченные консервированные рыба и грибы представляют смертельную опасность для здоровья. По ее словам, в связи с этим их нужно покупать только в проверенных местах.

До этого актер Марк Дакаскос признался корреспонденту NEWS.ru, что любит русскую водку. Кроме того, он рассказал, что ему посчастливилось попробовать борщ и пельмени. По словам знаменитости, эти блюда пришлись ему по вкусу.

блюда
стандарты
Россия
кухни
