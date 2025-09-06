В России стандартизируют русскую кухню Минпромторг создаст стандарт русской кухни из более чем 200 блюд

Рабочая группа при Минпромторге сформирует перечень из более чем 200 блюд для создания единого стандарта русской кухни, соответствующего международным требованиям, передает РБК. Стандартизация затронет такие известные блюда, как уха и блины, а также более сложные, например, курник, говяжий рубец и визигу — продукт из хорды осетровых рыб, использовавшийся для начинки пирогов.

В первом приближении перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований, — подтвердили изданию в пресс-службе министерства.

