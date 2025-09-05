Россиян предупредили о смертельной опасности одного вида продуктов Диетолог Соломатина: консервированные грибы и рыба опасны для здоровья

Испорченные консервированные рыба и грибы представляют смертельную опасность для здоровья, сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В беседе с «Радио 1» она добавила, что в связи с этим их нужно покупать в проверенных местах.

Самые опасные консервированные продукты — грибы и рыба. Их нельзя покупать в неизвестных местах, нужно смотреть, в чем продаются. Рыба может быть заражена описторхозом. Важно, чтобы ее хорошо просолили и прокоптили, — рассказала Соломатина.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что в консервах содержится избыток жира и соли, что представляет смертельную опасность для человека. Такие продукты повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила врач.

До этого нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что употребление готовой еды из доставки часто приводит к отравлениям. По ее словам, это происходит из-за нарушения температурного режима, неправильного хранения продуктов или использования просроченных ингредиентов.