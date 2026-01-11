Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 13:35

Сосиски как в детстве: секрет идеальной варки без потерь вкуса и формы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Думаете, варить сосиски — дело простое и безошибочное? На деле даже тут есть свои тонкости: неправильно приготовленные сосиски могут развалиться, стать сухими и потерять аппетитный вид. Но есть проверенный способ, который поможет сохранить сочность и форму любимого продукта.

Не спешите снимать оболочку — именно она помогает сосиске остаться целой и сочной. Чтобы пленка не лопнула при варке, сделайте несколько проколов вилкой или зубочисткой по всей длине. Затем доведите воду в кастрюле до кипения и аккуратно опустите сосиски прямо в оболочке.

Варите их около пяти минут при умеренном кипении. После этого достаньте сосиски из воды — и можно подавать к столу. Оболочка, которую используют современные производители, абсолютно безопасна: она не выделяет вредных веществ при нагревании и надежно защищает продукт. В результате вы получите сочные, аппетитные сосиски с насыщенным вкусом — как в детстве.

Ранее сообщалось, что фриттата выручает меня, когда нужно быстро накормить семью без долгой готовки. По сути это омлет с начинкой, но выглядит он куда наряднее обычной яичницы. А еще хорош тем, что ингредиенты можно менять по вкусу и наличию в холодильнике.

Проверено редакцией
Читайте также
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
Общество
Весь ужин заменит один салат — «Гнездо» с курицей и черносливом. Изысканно и сытно
Абрикосовый конфитюр, фундук и шоколадный бисквит — торт «Рыжик». Яркое настроение и хрустящая нежность
Общество
Абрикосовый конфитюр, фундук и шоколадный бисквит — торт «Рыжик». Яркое настроение и хрустящая нежность
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Общество
Засоры в унитазе? Спасет обычная соль: бюджетный способ прочистить трубы без химии
Фикусы не такие простые, как кажется: выбираем своего зеленого друга без ошибок
Общество
Фикусы не такие простые, как кажется: выбираем своего зеленого друга без ошибок
Перловка с копченой скумбрией: необычный дуэт, который покорит ваше сердце и желудок!
Общество
Перловка с копченой скумбрией: необычный дуэт, который покорит ваше сердце и желудок!
кулинария
советы
блюда
еда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Все наемники сбежали на Запад? Что случилось с иностранным легионом Украины
Российский танк Т-90С с французским тепловизором заметили в зоне СВО
Бастрыкин взял под личный контроль дело о нападающих на краснодарцев детей
В Китае ответили, заботит ли Трампа глобальная архитектура безопасности
«Циничное нападение»: зампред ВРНС об атаке ВСУ на православную гимназию
«Газпром» установил новый рекорд по поставкам газа в Китай
«Король дороги» на Mercedes заблокировал скорую с ребенком
Небольшой долг может дорого обойтись россиянам: как не лишиться имущества?
Настя Каменских угодила в больницу после голодовки
«Отправлять на убой»: Мирошник о закручивании гаек на Украине
Появились новые детали разговора Путина с участником акции «Елка желаний»
ВСУ ошибочно приняли своих солдат за российских и уничтожили их
ВСУ ударили по России семью беспилотниками
Украина запретила показ одного фильма из-за российского актера
На Украине задумались об отмене отсрочки от мобилизации
Российский хоккеист и его одноклубники признаны первыми звездами дня в НХЛ
Российский теннисист завоевал 22-й титул в карьере
Надвигаются крещенские морозы до минус 25 градусов: прогноз погоды в Москве
Подростки напали на мужчину и выставили полуголым на улицу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.