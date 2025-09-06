«Мы поддерживаем»: Оверчук о разблокировании дорог на Южном Кавказе

Москва поддерживает разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, поскольку это отвечает интересам и находящихся там стран, и России, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, трехсторонняя декларация лидеров РФ, Азербайджана и Армении, принятая 9 ноября 2020 года, открыла дорогу для установления мира в регионе.

Мы поддерживаем процесс разблокирования на Южном Кавказе, потому что это наши союзники. С каждой из этих стран <...> у нас нормальные экономические отношения. Более того, мы с Арменией являемся союзниками в рамках Евразийского экономического союза, — подчеркнул собеседник агентства.

Вице-премьер отметил, что Армения как страна, входящая в ЕАЭС, должна иметь «нормальные транспортно-логистические связи» со своими соседями, включая РФ. Очень важен процесс разблокирования дорог и для Азербайджана, уточнил он. По словам Оверчука, Баку стремится восстановить транспортный маршрут, который обеспечил бы республике наиболее короткую и удобную связь с Нахичеванской АР.

Помимо этого, Азербайджан стремится получать выгоды от своего географического положения, превратив себя в транспортно-логистический узел, который будет иметь значение для всей Евразии, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что делегации Армении и Азербайджана совершили взаимные визиты на территории двух стран. Стороны обсудили вопросы делимитации и разминирования границы, а также восстановление и строительство инфраструктуры, необходимой для синхронизации действий в регионе.