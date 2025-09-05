Сейте в сентябре! Яркий ковер из цветов украсит сад уже в начале лета!

Эшшольция калифорнийская идеально подходит для подзимнего посева. Этот метод обеспечивает естественную стратификацию семян, благодаря чему весенние всходы появляются дружно, отличаются закаленностью и ранним, обильным цветением. Поскольку растение категорически не переносит пересадку, посев сразу на постоянное место является оптимальным решением.

К работам приступайте с наступлением устойчивых осенних заморозков, обычно в конце октября или в ноябре. Выберите максимально солнечный, прогреваемый участок с легкой, рыхлой и хорошо дренированной почвой. Тяжелые глинистые грунты необходимо предварительно улучшить, добавив песок. Семена распределите по поверхности и лишь слегка вдавите их в уплотненную землю, так как для прорастания им необходим свет. Посевы замульчируйте тонким слоем компоста или перегноя — это защитит их от вымерзания и послужит легкой подкормкой весной.

Весной мульчу аккуратно рыхлят, а после появления всходов сеянцы прореживают. Такой подход гарантирует яркий и неприхотливый ковер из цветов с самого начала лета.

