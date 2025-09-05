Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:24

Сейте в сентябре! Яркий ковер из цветов украсит сад уже в начале лета!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская идеально подходит для подзимнего посева. Этот метод обеспечивает естественную стратификацию семян, благодаря чему весенние всходы появляются дружно, отличаются закаленностью и ранним, обильным цветением. Поскольку растение категорически не переносит пересадку, посев сразу на постоянное место является оптимальным решением.

К работам приступайте с наступлением устойчивых осенних заморозков, обычно в конце октября или в ноябре. Выберите максимально солнечный, прогреваемый участок с легкой, рыхлой и хорошо дренированной почвой. Тяжелые глинистые грунты необходимо предварительно улучшить, добавив песок. Семена распределите по поверхности и лишь слегка вдавите их в уплотненную землю, так как для прорастания им необходим свет. Посевы замульчируйте тонким слоем компоста или перегноя — это защитит их от вымерзания и послужит легкой подкормкой весной.

Весной мульчу аккуратно рыхлят, а после появления всходов сеянцы прореживают. Такой подход гарантирует яркий и неприхотливый ковер из цветов с самого начала лета.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.