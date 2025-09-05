Цветок, который не болеет и не требует подкормок: отпугивает грызунов и мух

Цветок, который не болеет и не требует подкормок: отпугивает грызунов и мух

Лаванда — неприхотливый и многофункциональный многолетник. Она отпугивает комаров, мух и даже грызунов эфирными маслами, устойчива к засухе и морозам до –25 °C и сохраняет декоративность с июня по август.

При сентябрьской посадке выберите солнечный участок со щелочной почвой (добавьте в лунку золу или известь), сделайте дренаж из щебня, так как лаванда не терпит застоя воды. Саженцы заглубите на 20–25 см, полейте и замульчируйте гравием — это сохранит тепло и влагу. Уже следующим летом кустики зацветут фиолетовыми, розовыми или белыми колосками.

Лаванда не болеет, не требует подкормок и с каждым годом становится пышнее, создавая эффектные бордюры или целые поля!

Ранее были названы многолетники, которые цветут даже после возвратных заморозков.