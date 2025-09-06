Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка В РФ работодатели смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка

Работодатели с 2026 года получат право выплачивать своим сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. По его словам, данная выплата не будет облагаться налогами.

С 2026 года работодатели могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами. И для бизнеса это выгодно, и для человека, — подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, бизнес креативно подходит к разработке мер по повышению рождаемости в стране. Абрамов считает, что работодателю выгодно дать возможность человеку уйти в декретный отпуск и максимально его поддержать, тем самым повысить его лояльность и вернуть на работу.

Ранее стало известно, что в октябре текущего года россиянам, которые получают страховую пенсию по старости и отметили 80 лет в этом сентябре, увеличат пенсионные выплаты. Как уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пенсия станет больше на 10,2 тыс. рублей.