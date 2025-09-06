Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 08:11

Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка

В РФ работодатели смогут платить сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка

Работодатели с 2026 года получат право выплачивать своим сотрудникам до 1 млн рублей за рождение ребенка, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. По его словам, данная выплата не будет облагаться налогами.

С 2026 года работодатели могут до миллиона заплатить за рождение ребенка. Это не будет облагаться налогами. И для бизнеса это выгодно, и для человека, — подчеркнул собеседник агентства.

По его мнению, бизнес креативно подходит к разработке мер по повышению рождаемости в стране. Абрамов считает, что работодателю выгодно дать возможность человеку уйти в декретный отпуск и максимально его поддержать, тем самым повысить его лояльность и вернуть на работу.

Ранее стало известно, что в октябре текущего года россиянам, которые получают страховую пенсию по старости и отметили 80 лет в этом сентябре, увеличат пенсионные выплаты. Как уточнил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, пенсия станет больше на 10,2 тыс. рублей.

выплаты
дети
работодатели
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ убили своих же за попытку побега
В Москве задержали украинку за работу на спецслужбы Киева
В Германии отреагировали на слова Путина о НАТО на Украине
Мошенники добрались до ОДКБ, используя ИИ
Подаренные Киеву поезда стали причиной громкого скандала в Австрии
Стало известно, как Трамп относится к Лукашенко
Стали известны имена финалистов US Open
Назван регион-лидер по заболеваемости ВИЧ
В России оценили торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 6 сентября 2025 года
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии Путина
«Мы поддерживаем»: Оверчук о разблокировании дорог на Южном Кавказе
Блогер BadComedian оказался в базе «Миротворец»
Некоторым россиянам начнут выплачивать по 1 млн рублей за рождение ребенка
«Роты смерти» ВСУ, гибель мирных граждан: новости СВО на утро 6 сентября
В Кремле раскрыли ключевое условие России по «Силе Сибири — 2»
Приставы начали арест имущества владельцев «Яшкино» и «Кириешек»
В США указали, что стратегия Пентагона претерпела изменения
Песков рассказал о важном периоде в международных отношениях
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.