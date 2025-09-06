Саммит ШОС — 2025
В России оценили торгово-экономическое сотрудничество с Азербайджаном

Оверчук: экономическое сотрудничество Москвы с Баку развивается нормально

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Игорь Родинр/Росконгрес

Торгово-экономическое сотрудничество России с Азербайджаном развивается нормально, несмотря на имеющиеся сложности, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук. По его словам, в отношениях между любыми странами могут возникать «какие-то трения», и это абсолютно естественно.

Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то оно нормально развивается. <…> Наши связи одинаково важны для обеих стран, и никто не хочет потерять все то хорошее, что было наработано за все предшествующие годы, — подчеркнул собеседник агентства.

Оверчук уверен, что торгово-экономические связи Москвы с Баку слишком важны для людей и в России, и в Азербайджане. Также он положительно оценил сотрудничество в области развития международного транспортного коридора «Север — Юг», один из маршрутов которого проходит из РФ через Азербайджан в Иран.

