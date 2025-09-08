Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:23

Синоптик успокоила переживающих за «радиационные» туманы россиян

Синоптик Позднякова посоветовала не путать радиационные и радиоактивные туманы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Радиационные» туманы не имеют ничего общего с радиоактивностью и являются абсолютно безопасным природным явлением, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее словам, их формирование связано с процессами охлаждения земной поверхности и совершенно не угрожает здоровью людей.

Не надо путать радиоактивность и радиационность. Это разные понятия. «Радиационные» туманы — это те, которые образуются за счет длинноволнового излучения подстилающей поверхности [Земли]. И такие могут быть в ближайшие сутки, потому что погоду будет определять антициклон, небо будет ясное. Если бы был ветер, он бы перемешивался и такого бы не наблюдалось. Земля, получив солнечную энергию в дневное время, потом ее теряет, но получает коротковолновую радиацию, которую мы видим, а излучает длинноволновую. За счет именно этих процессов формируются «радиационные» туманы, — сказала Позднякова.

Ранее метеоролог и ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «радиационные» туманы наблюдались утром 8 сентября в Подмосковье. По его словам, особенно сильные туманы зафиксированы в Клину (видимость 50 метров при влажности 100%), Волоколамске (200 метров при 99% влажности) и Дмитрове (500 метров при 97% влажности).

