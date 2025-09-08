Рулеты из лаваша с баклажанами и помидорами! Лёгкое, но сытное блюдо

Рулеты из лаваша с баклажанами и помидорами! Эта яркая и ароматная закуска объединяет нежную мякоть запечённых баклажанов, свежесть помидоров и пряность зелени в тонком лаваше. Рулеты получаются лёгкими, но сытными, идеально подходят для дружеских встреч и летних ужинов.

Ингредиенты

Лаваш (2 листа) — 200 г

Помидоры — 5 шт.

Баклажаны — 3 шт.

Укроп и петрушка — 20 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Подсолнечное масло — для смазывания баклажанов

Приготовление

Баклажаны вымыть, убрать хвостики, смазать маслом, наколоть вилкой и запечь при 180 °C около 40 минут, затем остудить. Помидоры нарезать кубиками, смешать с измельчённой зеленью и чесноком. Из баклажанов вынуть мякоть, порубить ножом и добавить к помидорам, посолить и поперчить, перемешать. Получившуюся начинку разделить на две части, равномерно распределить по половине каждого листа лаваша и свернуть рулеты. Нарезать их на кусочки, чтобы получилось 6 порций. Закуску подают сразу, пока она сохраняет свежесть и аромат.

