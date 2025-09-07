Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 11:00

Капуста «На миллион» в маринаде — хрустящая и бесподобная!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капуста «На миллион» в маринаде — хрустящая и бесподобная! Эта закуска оправдывает своё название — её вкус действительно бесценен. Идеальный баланс кислинки, сладости и пикантности чеснока делает её универсальным дополнением к любому блюду: от картошки до шашлыка. Готовится без стерилизации и хранится в холоде до месяца!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 1 кг
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 2 шт.
  • Чеснок — 5 зубчиков

Для маринада

  • Вода — 500 мл
  • Соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус яблочный — 50 мл
  • Масло растительное — 50 мл

Приготовление

  1. Капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь натирают на корейской тёрке, болгарский перец очищают от семян и режут соломкой, чеснок нарезают тонкими пластинами. Овощи перекладывают в эмалированную или стеклянную миску, аккуратно перемешивают руками, не приминая. Для маринада в кастрюле доводят воду до кипения, добавляют соль, сахар, растительное масло и уксус, перемешивают до полного растворения.
  2. Овощи заливают кипящим маринадом, ещё раз аккуратно перемешивают, накрывают тарелкой и ставят под гнёт на 3–4 часа при комнатной температуре. Готовую капусту раскладывают по стерильным банкам, заливают оставшимся маринадом и убирают в холодильник. Пробовать можно уже через сутки, но настоящий вкус раскрывается на 2–3 день.

Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.

капуста
маринад
простой рецепт
закуска
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
