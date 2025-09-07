Капуста «На миллион» в маринаде — хрустящая и бесподобная! Эта закуска оправдывает своё название — её вкус действительно бесценен. Идеальный баланс кислинки, сладости и пикантности чеснока делает её универсальным дополнением к любому блюду: от картошки до шашлыка. Готовится без стерилизации и хранится в холоде до месяца!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Перец болгарский — 2 шт.

Чеснок — 5 зубчиков

Для маринада

Вода — 500 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус яблочный — 50 мл

Масло растительное — 50 мл

Приготовление

Капусту шинкуют тонкой соломкой, морковь натирают на корейской тёрке, болгарский перец очищают от семян и режут соломкой, чеснок нарезают тонкими пластинами. Овощи перекладывают в эмалированную или стеклянную миску, аккуратно перемешивают руками, не приминая. Для маринада в кастрюле доводят воду до кипения, добавляют соль, сахар, растительное масло и уксус, перемешивают до полного растворения. Овощи заливают кипящим маринадом, ещё раз аккуратно перемешивают, накрывают тарелкой и ставят под гнёт на 3–4 часа при комнатной температуре. Готовую капусту раскладывают по стерильным банкам, заливают оставшимся маринадом и убирают в холодильник. Пробовать можно уже через сутки, но настоящий вкус раскрывается на 2–3 день.

