Запечённые яблоки с творогом! Простота приготовления и низкая калорийность! Этот лёгкий и воздушный десерт станет идеальным завершением ужина или полезным перекусом без угрызений совести. Нежные яблоки, запечённые под облаком творожного крема, тают во рту и дарят ощущение праздника. Это блюдо — настоящее сокровище для тех, кто любит вкусно питаться и следит за фигурой!

Ингредиенты

Яблоки — 5 шт.

Творог обезжиренный — 200 г

Йогурт натуральный — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Лайм — 1 шт. (или 1/2 лимона)

Приготовление

Яблоки моют, очищают от кожуры и сердцевины, нарезают тонкими дольками или кубиками и сразу сбрызгивают соком лайма или лимона, чтобы они не потемнели. В чаше блендера соединяют творог, натуральный йогурт и яйцо, взбивают до получения абсолютно гладкой и воздушной творожной массы. Подготовленные яблоки выкладывают в жаропрочную форму для запекания, равномерно распределяют их по дну и заливают творожной смесью, стараясь покрыть все кусочки. Форму отправляют в духовку, разогретую до 180°C, и выпекают 20–30 минут до лёгкой румяности творожной «шапки» и мягкости яблок. Готовый десерт немного остужают и подают тёплым или холодным, при желании украсив веточкой мяты или щепоткой корицы.

