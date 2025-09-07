Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 10:00

Запечённые яблоки с творогом! Простота приготовления и низкая калорийность

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запечённые яблоки с творогом! Простота приготовления и низкая калорийность! Этот лёгкий и воздушный десерт станет идеальным завершением ужина или полезным перекусом без угрызений совести. Нежные яблоки, запечённые под облаком творожного крема, тают во рту и дарят ощущение праздника. Это блюдо — настоящее сокровище для тех, кто любит вкусно питаться и следит за фигурой!

Ингредиенты

  • Яблоки — 5 шт.
  • Творог обезжиренный — 200 г
  • Йогурт натуральный — 100 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Лайм — 1 шт. (или 1/2 лимона)

Приготовление

  1. Яблоки моют, очищают от кожуры и сердцевины, нарезают тонкими дольками или кубиками и сразу сбрызгивают соком лайма или лимона, чтобы они не потемнели. В чаше блендера соединяют творог, натуральный йогурт и яйцо, взбивают до получения абсолютно гладкой и воздушной творожной массы. Подготовленные яблоки выкладывают в жаропрочную форму для запекания, равномерно распределяют их по дну и заливают творожной смесью, стараясь покрыть все кусочки.
  2. Форму отправляют в духовку, разогретую до 180°C, и выпекают 20–30 минут до лёгкой румяности творожной «шапки» и мягкости яблок. Готовый десерт немного остужают и подают тёплым или холодным, при желании украсив веточкой мяты или щепоткой корицы.

Ранее мы готовили творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога.

