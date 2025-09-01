Нежное творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога! Это печенье станет вашим любимым лакомством! Воздушное, мягкое внутри, с нежной творожной ноткой — оно идеально подходит к чаю, кофе или молоку. Готовится просто и быстро, а результат порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты

Творог — 180 г

Сливочное масло — 50 г

Сахар — 150–170 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 300 г

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — щепотка

Ванилин — 1 г (или ванильный сахар — 10 г)

Приготовление

Размягчённое сливочное масло смешайте с творогом, сахаром, солью и ванилином. Взбейте миксером до однородности. Добавьте яйцо и снова взбейте. Муку просейте с содой и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое, немного липкое тесто и оставьте его на 10 минут при комнатной температуре. Раскатайте тесто толщиной 5–7 мм на припылённой мукой поверхности. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до лёгкого румянца. Готовое печенье получится мягким внутри и с хрустящей корочкой.

