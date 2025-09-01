День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 14:00

Творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежное творожное печенье «Облачка»! Шикарный десерт из пачки творога! Это печенье станет вашим любимым лакомством! Воздушное, мягкое внутри, с нежной творожной ноткой — оно идеально подходит к чаю, кофе или молоку. Готовится просто и быстро, а результат порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты

  • Творог — 180 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахар — 150–170 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 300 г
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Ванилин — 1 г (или ванильный сахар — 10 г)

Приготовление

  1. Размягчённое сливочное масло смешайте с творогом, сахаром, солью и ванилином. Взбейте миксером до однородности. Добавьте яйцо и снова взбейте. Муку просейте с содой и постепенно введите в творожную массу. Замесите мягкое, немного липкое тесто и оставьте его на 10 минут при комнатной температуре.
  2. Раскатайте тесто толщиной 5–7 мм на припылённой мукой поверхности. Вырежьте печенье формочками или стаканом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до лёгкого румянца. Готовое печенье получится мягким внутри и с хрустящей корочкой.

Ранее мы готовили творожные трубочки с хрустящей корочкой! Вместо сырников и печенек.

