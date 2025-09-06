Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 20:32

И на праздник, и просто к чаю — ленивый ореховый пирог, который выручает

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ореховый пирог с медом — это удивительно ароматная и влажная выпечка с насыщенным вкусом и простой рецептурой. Сочетание дробленых орехов и натурального меда создает классическую комбинацию, знакомую многим с детства. Такой пирог идеально подходит для семейного чаепития и надолго сохраняет свою свежесть.

200 г очищенных грецких орехов измельчают ножом в крупную крошку. 200 г размягченного сливочного масла взбивают с 150 г меда до однородности. Продолжая взбивать, по одному вводят 3 яйца до получения кремообразной массы. Лопаткой вмешивают орехи, затем 200 г просеянной муки и 16 г разрыхлителя. Тесто переливают в смазанную маслом и припыленную мукой форму диаметром 22–24 см. Выпекают при 180 °C около 35 минут до сухой лучинки. Готовому пирогу дают полностью остыть в форме.

Пирог получается плотным, влажным и очень ароматным. Перед подачей его можно посыпать сахарной пудрой для украшения.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
десерты
рецепты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
