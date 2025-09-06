Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 10:31

Варенье теперь не варю, а жарю — попробуйте проверенный трюк со сковородой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление варенья на сковороде — современный способ, который позволяет сохранить яркий вкус и аромат свежих ягод. Быстрая тепловая обработка в течение 10 минут создает десерт с карамельными нотками и интенсивным фруктовым вкусом. Этот метод особенно хорош для нежных ягод, которые теряют свою структуру при длительной варке.

400 г свежей малины перебирают и аккуратно промывают. На сковороде с толстым дном ягоды слегка прогревают на среднем огне до выделения сока. Добавляют 200 г сахара, осторожно перемешивают и готовят 5–7 минут до растворения сахара и легкого карамельного оттенка сиропа. Готовое варенье сразу разливают по стерильным банкам и закрывают крышками. Такой десерт идеально подходит к блинам, творогу или в качестве соуса к мороженому.

Метод быстрого приготовления сохраняет летний вкус малины практически неизменным.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
рецепты
десерты
варенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подробности побега заключенных из СИЗО Екатеринбурга
Юноша захотел сделать красивый снимок и сорвался в пропасть
Инженер ВСУ по обслуживанию Patriot Сакун ликвидирован в Киеве
Утечка очень опасного для вдыхания газа произошла в российском регионе
Юрист раскрыл, сколько денег может потерять Тарасова из-за задержания
По делу о некачественных патронах допросили 38 свидетелей
Трамвай с пассажирами вспыхнул как спичка и попал на видео
Кимаковский рассказал, где ВС России практически выбили ВСУ
«У президента есть внуки»: Песков об отношении Путина к молодежному сленгу
Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972
В России стандартизируют русскую кухню
В Москве наступило бабье лето
Погода в Москве в субботу, 6 сентября: ждать заморозки или бабье лето?
СК: Быков может оказывать давление на свидетелей по своему уголовному делу
Отцы и дети: кто с кого может требовать алименты и как их получить?
Сухогруз с пшеницей терпит бедствие на юге России
Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов
«Должен уйти»: родственники Кеннеди-младшего призвали его к отставке
Центр немецкой деревни превратился в руины из-за одного природного явления
Актер Илья Носков женился во второй раз
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.