Варенье теперь не варю, а жарю — попробуйте проверенный трюк со сковородой

Приготовление варенья на сковороде — современный способ, который позволяет сохранить яркий вкус и аромат свежих ягод. Быстрая тепловая обработка в течение 10 минут создает десерт с карамельными нотками и интенсивным фруктовым вкусом. Этот метод особенно хорош для нежных ягод, которые теряют свою структуру при длительной варке.

400 г свежей малины перебирают и аккуратно промывают. На сковороде с толстым дном ягоды слегка прогревают на среднем огне до выделения сока. Добавляют 200 г сахара, осторожно перемешивают и готовят 5–7 минут до растворения сахара и легкого карамельного оттенка сиропа. Готовое варенье сразу разливают по стерильным банкам и закрывают крышками. Такой десерт идеально подходит к блинам, творогу или в качестве соуса к мороженому.

Метод быстрого приготовления сохраняет летний вкус малины практически неизменным.

